. Ma della sua possibile candidatura in realtà si discuteva già da diversi giorni. Anche per il fatto di essere la compagna dell'attuale vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao. Il magistrato Giusi Bartolozzi sarà la capolista nel collegio di Agrigento per Forza Italia. Sarà lei, quindi, e non Ylenia Citino, ex tronista di Uomini e donne, a ricoprire quel posto che dovrebbe consentire una elezione pressoché certa.. Perché la Citino, potrebbe essere ripescata altrove. E a quel punto potrebbe rischiare il posto di capolista l'aspirante miss Italia Matilde Siracusano anche perché quest'ultima sarà comunque candidata in un collegio uninominale considerato sicuro, a Messina. Intanto sempre nel collegio di Agrigento dovrebbe approdare Andrea Mineo, figlio dell'ex parlamentare Franco.anche per motivi personali. È infatti la compagna dell'assessore all'Economia e vicepresidente della Regione Gaetano Armao che nei mesi scorsi era stato indicato dallo stesso Silvio Berlusconi come possibile candidato governatore del centrodestra.esprime con una nota ampio apprezzamento e condivide con entusiasmo la scelta del presidente Silvio Berlusconi e del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè di candidare alle prossime elezioni Politiche, quale capolista nel plurinominale alla Camera, nel collegio di Agrigento, il magistrato Giusi Bartolozzi. Nata a Gela e cresciuta a Licata, ha lavorato come giudice tra Agrigento e Caltanissetta. "Si tratta - sottolinea la coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia, Lilly Di Nolfo - di una personalità di rilievo sotto il profilo professionale, per le sue capacità di lavoro espresse nel territorio di appartenenza, che ben rispondono ai criteri di rappresentatività e di collegamento con il territorio rispetto ai quali la precedente candidatura indicata, seppur nel massimo rispetto per la validità della persona, non può garantire. Il collegio di Agrigento si riappropria pertanto della possibilità di scelta di una figura professionale e sociale di indubbio spessore, anello e collante di congiunzione con la base del partito e con le comunità agrigentine, rilanciando e consolidando l'impegno politico ed elettorale di tutte le forze politiche e risorse umane che animano Forza Italia agrigentina".