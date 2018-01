RAGUSA - "Ritiro la mia disponibilità a candidarmi a sindaco di Ragusa". Massimo Iannucci, attuale vice sindaco del comune capoluogo ibleo, prima città ad essere 'conquistata' dal Movimento 5 Stelle nel 2015 con l'elezione di Federico Piccitto alla massima carica cittadina, ha deciso di farsi da parte. "Ho già comunicato a chi di dovere - scrive sul suo profilo Facebook - la non accettazione della proposta di candidatura con il movimento".Il disimpegno di Iannucci per le prossime amministrative di maggio nasce da una risposta da dare ai vertici del Movimento. Nessun esponente 'grillino' ragusano è stato candidato alle Politiche nonostante diversi esponenti si erano proposti alle Parlamentarie. E Iannucci senza tanti giri di parole lancia un messaggio al candidato premier Luigi Di Maio: "Non candidate alcun ragusano alla Camera e al Senato e allora cercatevi un altro candidato sindaco".