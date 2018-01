Il deputato regionale Antonello Cracolici riassume così il senso di un'assemblea di dirigenti, militanti e sindaci del Pd della provincia di Palermo che si sono riuniti per attaccare il "profilo politico" delle liste per le elezioni del 4 marzo. Annunciate altre manifestazioni durante la campagna elettorale. "Non ci rassegneremo - dice Cracolici - al silenzio di fronte a una deriva moderata e trasformista del partito in Sicilia".che in Sicilia come a Roma sta assumendo caratteristiche inaccettabili". "Queste assemblee - aggiunge Cracolici - non vedranno la partecipazione dei candidati espressione di quel modello di Pd monolite e non espressione della ricchezza delle culture riformiste e progressiste della nostra isola".