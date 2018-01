in Sicilia.

1) PALERMO - Aula M. Ascoli, Aoup "P. Giaccone", ore 10:00 Il responsabile scientifico Anna Giammanco presenterà il Corso "Nuove frontiere della diagnostica microbiologica". Seguirà l'inaugurazione dell'U.O.C. di Microbiologia, Virologia e Parassitologia.

2) PALERMO - Sala Onu e Sala Grande del Teatro Massimo, ore 10:00 Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni insieme al Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, saranno presenti alla Cerimonia di apertura di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. In programma l'incontro della stampa con il sindaco Leoluca Orlando e a seguire la presentazione del programma di Palermo 2018.

3) PALERMO - Sala Consiliare di Palazzo delle Aquile, ore 15:00 Nel corso di una conferenza stampa saranno presentati tutti gli organismi del progetto "Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018": Comitato di Pilotaggio, Comitato Scientifico e ufficio di Coordinamento.

4) PALERMO - Rouge et Noir, ore 19:00 Per il secondo appuntamento con "Il mese del documentario", sarà in programma "Pagine Nascoste" di Sabrina Varani, tratto dal romanzo "Sangue giusto" di Francesca Melandri.

5) PALERMO - Supercineclub del Rouge et Noir, ore 21:00 Proiezione del film "Mash" di Robert Altman, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 la presentazione di Gian Mauro Costa e Mario Tralongo. (ANSA).

Avvenimenti previsti per lunedì 29 gennaio