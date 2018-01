Alla Camera nel proporzionale i tre capilista della Sicilia occidentale sono la ex 5 Stelle Claudia Mannino, uscita dal Movimento dopo la vicenda delle firme false e schierata in quota Verdi, il leader dei socialisti Nino Oddo e Pietro Lo Nigro. Guidano le liste nei tre collegi della Sicilia orientale Rosaria Maria Rucci, Mariella Bonanno e il verde di Siracusa Giuseppe Patti. Al Senato il capolista nella Sicilia occidentale è il verde Carmelo Sardegna, in Sicilia orientale Maria Grazia Leone. , uscita dal Movimento dopo la vicenda delle firme false e schierata in quota Verdi, il leader dei socialisti. Guidano le liste nei tre collegi della Sicilia orientale. Al Senato il capolista nella Sicilia occidentale è il verde, in Sicilia orientale

Secondo quanto apprende Livesicilia, alcuni verdi siciliani avrebbero offerto spazio a una candidatura last minute per Rosario Crocetta, escluso dalle liste del Pd. Ma l'iniziativa non avrebbe avuto il sostegno dal tavolo romano. La lista Insieme è una delle tre alleate del Partito democratico.