Sembrava una semplice influenza, e invece il piccolo Kevin Baynes Jr è morto. Una storia che lascia senza parole e che è stata rilanciata dal web. Secondo la ricostruzione che si legge sui siti, Il bimbo americano di 7 anni, originario di Hurt, nello Stato della Virginia, era stato rimandato a casa da scuola, venerdì scorso, dopo aver vomitato e essersi addormentato in classe. Sabato mattina il ricovero al al pronto soccorso e la prescrizione di alcuni medicinali contro la febbre. Poi, la tragedia improvvisa. Sul corpo del piccolo sarà effettuata l'autopsia per capire le cause del decesso.