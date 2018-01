Quattro slot machines illegali sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un bar di Comiso (Ragusa) che si trova a poca distanza da alcune scuole. Gli apparecchi non erano collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Al titolare dell'esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 30 mila euro che saranno irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. (ANSA)