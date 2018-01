In casa Forza Italia i malumori espressi nei giorni scorsi dal senatore Antonio D'Alì si concretizzano nel rifiuto della candidatura all'uninominale per gli azzurri.

Stando alle griglie che potrebbero essere comunicate tra poco, in casa Forza Italia resterebbe fuori dai giochi

Ylenia Citino, trent'anni, protagonista della trasmissione Uomini e donne, che avrebbe dovuto guidare la lista degli azzurri ad Agrigento.

Siamo stati l'unico movimento a selezionare i nostri attraverso il voto online di tutti gli iscritti al portale - ancora Cancelleri -.

Di Maio ha avuto una bellissima intuizione, aprendo l'uninominale alla società civile. Non lo abbiamo fatto per accaparrarci i loro voti, ma la loro esperienza"

Partiti e movimenti presentano i loro nomi per le Politiche del 4 marzo.. Nessun collegio è blindato. Io mi sono messa a disposizione del partito", ha detto Maria Elena Boschi da Bolzano, in occasione dell'inizio della sua campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo.Forza Italia schiera come capolista per il plurinominale al Senato a Palermo Renato Schifani, mentre a Catania in corsa è Gabriella Giammanco. A seguirla sono l'ex senatore Bruno Alicata, Gaetana Palermo, Salvatore Turrisi. Dopo Schifani in lista risultano, tra gli altri, l'ex guardasigilli Nitto Palma, e Domitilla Giudice. Capolista alla Camera nel plurinominale a Palermo è Francesco Scoma, seguito, tra gli altri, da Adelaide Mazzarino e Andrea Gentili. Nel collegio 2 della Sicilia occidentale si candidano Matilde Siracusano, (mancata Miss Italia e nipote dell'ex ministro Antonio Martino), seguita da Giusy Bartolozzi, magistrato e compagna del vicepresidente della Regione Gaetano Armao e Francesco Greco. Bartolozzi è anche capolista del collegio di Agrigento alla Camera per la Sicilia occidentale, seguita da Andrea Mineo, Vanessa Sgarito, Marcello Fattori. L'ex ministro Stefania Prestigiacomo è capolista in due collegi nella Sicilia orientale. Con l'azzurra Prestigiacomo è in lista nel collegio 3 della Sicilia orientale anche Rosy Pennino, attivista ed ex moglie del renziano Davide Faraone. A Monreale per l' uninominale alla Camera è candidato Saverio Romano, A Palermo per l'uninominale alla Camera è candidato Francesco Cascio, Giulio Tantillo corre come candidato al Senato per il collegio uninominale di Palermo Centro.perché, per la prima volta, mi hanno mandato troppa gente da fuori. E non era mai successo prima, si vede che sono invecchiato...". È lo sfogo di Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars ma anche coordinatore degli azzurri in Sicilia, che confida all'Adnkronos la sua "insoddisfazione" (leggi qui) La Lega in Sicilia punta sui nomi noti del suo leader, Matteo Salvini, e su quelli di Giulia Bongiorno, e Angelo Attaguile, quest'ultimo coordinatore del movimento per la Sicilia orientale. Qui, nel collegio plurinominale al Senato, sono in corsa Antonella Faggi, Angelo Attaguile, Angela Damigella. Nel collegio plurinominale della Sicilia occidentale per il Senato la penalista Bongiorno è capolista, seguono Santo D'Alcamo, Patrizia Battello e Gioacchino Picone. Salvini risulta capolista nel collegio plurinominale del Senato per la Sicilia orientale. Alla Camera è capolista al plurinominale del capoluogo il coordinatore Alessandro Pagano, capolista anche nel collegio Sicilia 3, seguito dall'ingegnere aerospaziale Anna Sciangula. Capolista alla Camera nel collegio Sicilia 2 è Sabina Bonelli, espressione del movimento di Storace e Alemanno. "Il partito aveva percentuali da prefisso telefonico due anni fa - ha detto il coordinatore occidentale Alessandro Pagano intervenendo alla corte di appello - ha ottenuto il 2,5 alle comunali di Palermo e insieme a Fratelli d'Italia alle regionali ha preso il 5,6. Puntiamo alla doppia cifra".Lo ha scritto in una lettera su Facebook- "Noto con rammarico che, addirittura prima ancora dell'inizio della campagna elettorale, personaggi protagonisti del recente passato politico hanno rilasciato dichiarazioni infamanti nei miei confronti, con riferimento alla vicenda che vide coinvolto mio zio. Affermazioni ingiuriose, rilanciate da alcuni organi di stampa". Lo scrive in una nota il rettore dell'Università di Messina Pietro Navarra in lista nel Pd nel Collegio proporzionale Camera Messina (che include Messina 1, Barcellona ed Enna) riferendosi alle dichiarazioni dell'ex presidente della Regione Rosario Crocetta che ha ricordato che Navarra è il nipote del medico Michele Navarra accusato di essere esponente della mafia ucciso a Corleone nel 1958. "Premetto che la mia posizione su questo argomento - prosegue Navarra - è ben nota da tempo: si parla di persone morte prima della mia nascita e ogni collegamento non può che rappresentare una volgare strumentalizzazione". "Non sono, però, disposto a tollerare ulteriori attacchi su tali temi. Con estrema chiarezza, pertanto, puntualizzo che presenterò querela contro chi rilascerà dichiarazioni di questo tipo e nei confronti - aggiunge - delle testate che daranno spazio a simili considerazioni".Lo aveva annunciato ieri in anteprima a Palermo, e come da previsione, Piero Grasso guiderà la lista di Leu al Senato nella Sicilia occidentale per il plurinominale. Dietro di lui l'ex deputata regionale Mariella Maggio, che è stata anche segretaria regionale Cgil. Per la Sicilia orientale al Senato capolista è la giornalista Franca Antoci. Grasso è anche candidato nei collegi uninominali di Palermo per il Senato. Tra gli altri volti noti della politica ci sono,nel collegio uninominale al Senato per Bagheria-Palermo Sud, Nadia Spallitta, ex candidata a sindaco Palermo. Angelo Marotta, ex presidente del consiglio provinciale di Caltanissetta corre a Gela per il Senato, mentre Ambra Monterosso, funzionaria di polizia in pensione, è candidata a Catania. A Messina corre Gaetano Tirrito, funzionario Inps. Per quanto riguarda Montecitorio, invece, Antonella Monastra, ginecologa, ex consigliere comunale di Palermo, in prima fila per i diritti delle donne, è candidata a Palermo centro alla Camera nel collegio uninominale. L'Insegnante Bianca Guzzetta è capolista del collegio plurinominale di Agrigento ed è anche candidata nel collegio uninominale della stessa città. Tra gli esponenti della società civile alla Camera nell'uninominale per Bagheria è candidata Rosa Laplena, esperta di beni confiscati. Erasmo Palazzotto, deputato uscente e vicepresidente della commissione Esteri guiderà la lista di Leu alla Camera nel collegio plurinominale di Palermo e in quello che unisce i comuni della provincia e parte della provincia di Trapani. Maria Chiaramonte, avvocato penalista è candidata all'uninominale di Catania alla Camera, a Messina risulta in corsa Gabriele Siracusano, dirigente Unipol. Lillo Colaleo è candidato ad Enna ed è stato a capo della scissione dal Pd dei giovani siciliani., il candidato sui cui puntano gli autonomisti in un collegio uninominale della Sicilia orientale.nel collegio di Palermo-Marsala-Bagheria. Sarà anche candidata nel collegio uninominale. "Da pochi minuti sono state depositate le candidature - scrive la Varchi su Facebook - sarò impegnata nel collegio uninominale di Bagheria e capolista per Fratelli d'Italia nel collegio della provincia di Palermo (con Trapani e Marsala). Avrei voluto comunicarlo a ciascuno di voi personalmente ma il tempo è tiranno. Nel collegio ci sono territori che occupano uno spazio importante nella mia vita e spero di servirli con onore. Un altro domani comincia oggi".Dalla testimone di giustizia Piera Aiello al direttore sanitario dell'ospedale Civico, dalle deputate uscenti Giulia Grillo e Azzurra Cancelleri, ai giovani esperti di start-up: sono alcuni dei nomi in lizza per le prossime elezioni politiche del M5s. Esprime soddisfazione per le candidature depositate Giancarlo Cancelleri, l'ex candidato presidente della regione Siciliana, arrivando alla corte di appello di Palermo. Con lui c'è Adriano Varrica, tra i fondatori del movimento, capolista nella Sicilia occidentale alla Camera per i collegi plurinominali. I nomi in lista dei 5stelle rispettano le previsioni: alla Camera, nei plurinominali i volti più noti candidati per la Sicilia occidentale dopo Varrica sono Azzurra Cancelleri (capolista a Gela) sorella di Giancarlo e deputata uscente, Danilo Maniscalco e Chiara Di Benedetto. Tra gli uscenti ricandidati nei collegi plurinominali alla Camera, ci sono Francesco D'Uva, Alessio Villarosa, e Giulia Grillo. Al Senato nel plurinominale tra i volti noti corre per la riconferma nella Sicilia occidentale Vincenzo Santangelo e in quella orientale Michele Giarrusso. Nei collegi uninominali al Senato su Palermo è in corsa Steni Di Piazza, che nel suo curriculum vanta la direzione di Banca Etica a Palermo, mentre alla Camera tra gli esponenti della società civile in gara nel capoluogo ci sono lo scrittore Aldo Penna, il medico Trizzino, direttore ospedale Civico. A Marsala invece è candidata la testimone di giustizia e cognata di Rita Atria, Piera Aiello., Sicilia orientale: i capilista saranno Stefania Prestigiacomo nel collegio 1 e nel collegio 3, Nino Minardo inel collegio 2. A seguire, dietro l'ex ministra nel primo collegio, quello che comprende Messina correranno l'ex deputato regionale Nino Germanà, Elisabetta Formica, figlia dell'altro ex deputato Santi e Dario Moscato. Nell'altro collegio guidato dalla Prestigiacomo ecco Giovanni Mauro, Rosi Pennino e Fabio Cancemi. Dietro Minardo ecco Matilde Siracusano, Dario Daidone e Lilly Di Nolfo.Il Movimento cinque stelle, che ha definito la griglia dei candidati alla quota proporzionale attraverso le Parlamentarie, ha depositato anche l'elenco dei nomi per gli scontri uno a uno nei collegi uninominali di Camera e Senato. "Vogliamo arrivare a un milione di voti", ha affermato il leader siciliano, che ha depositato le liste dei candidati per i due rami del Parlamento. "