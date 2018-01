E' il racconto di una giovane cliente delle Poste che oggi ha assistito in prima persona ad una rapina messa a segno nella succursale di via Enrico Toti, tra corso Tukory e via Ernesto Basile.due avrebbero atteso fuori, una ha invece fatto irruzione nell'ufficio. "Dovevo prelevare dei soldi al postamat che si trova all'esterno - racconta la 23enne - ma era fuori servizio. Sono quindi entrata per informarmi con un impiegato sui tempi di riattivazione. Saranno trascorsi due minuti. All'improvviso tutte le porte sono state chiuse e questo ragazzo si è fiondato sulle casse. Era molto sicuro di sé - dice la ragazza - ha rovistato nei cassetti ed è poi scappato coi soldi"."Mi sono chiesta cosa ci facessi lì, ero entrata soltanto per una informazione. Ho temuto per me e per coloro che fermi, davanti al muro, avevano lo sguardo pieno di paura. L'ufficio era pieno di utenti, soprattutto di anziani. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo resi conto che il peggio era passato soltanto quando il giovane si è dato alla fuga".I tre sarebbero fuggiti in direzione di via Ernesto Basile e hanno fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza, il bottino è da quantificare.