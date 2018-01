Un pacco sospetto ha reso necessario l'intervento della polizia e della municipale in via Ludovico Ariosto, a pochi metri da via Libertà. Sono state attivate tutte le misure per bonificare e mettere in sicurezza l'area, con la presenza degli artificieri.. Stesso iter tra le vie Libertà e Notarbartolo, dove gli esperti sono al lavoro per far brillare un secondo pacco sospetto segnalato all'incrocio. I primi di gennaio una valigia sospetta, abbandonata per strada tra due auto, ha fatto scattare l'allarme bomba in via Catania, sempre nella zona centrale di Palermo.che dopo aver fatto brillare il trolley ha accertato che all'interno c'erano dei vestiti. Poche settimane prima, off limits per almeno un'ora la via Mariano Stabile, per un altro pacco lasciato sul marciapiede, vicino ad un negozio.