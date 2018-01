"I due nuovi impianti si inseriscono nel progetto sul riciclo dei rifiuti che il governo ha avviato e che vede come prioritario l'aumento della raccolta differenziata e la costruzione di nuovi centri di compostaggio". Così il presidente della Regione Nello Musumeci commenta il via libera ai due nuovi impianti tecnologici per il Trattamento meccanico biologico dei rifiuti che sorgeranno a Gela e Messina. "In questo modo - sottolinea il Governatore - insieme a un altro intervento, previsto in contrada Cozzo a Enna, stiamo mettendo le basi per far funzionare la raccolta differenziata e creare, quindi, le condizioni per avviare, anche in Sicilia, il comparto industriale relativo all'economia circolare. Un ringraziamento va al dirigente generale del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, Salvo Cocina".(ANSA).