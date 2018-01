AGRIGENTO - Due fratelli, Vincenzo e Calogero Falcone, di 30 e 26 anni, sono stati arrestati sabato scorso dai carabinieri a Casteltermini (AG) per detenzione di un kg di hashish. I due non si erano fermati all'alt mentre erano in auto poi sono fuggiti a piedi ma sono stati raggiunti e dopo la perquisizione arrestati. (ANSA).