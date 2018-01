PALERMO - Sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste gli undici imputati - fra dirigenti ed ex vertici delle Ferrovie dello Stato a Palermo - accusati di omicidio colposo plurimo per non aver preso le precauzioni necessarie a evitare che gli operai del deposito e della squadra rialzo si ammalassero per la presenza di amianto negli impianti.

Secondo l'accusa, avrebbero provocato la morte di cinque operai uccisi dall'amianto killer tra il 2007 e il 2009. Di parere opposto il giudice monocratico che ha assolto Giovanni Coletti, ex direttore generale dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato tra il 1985 e il 1989, Leonardo Vivona, dirigente responsabile del deposito locomotive di Brancaccio, a Palermo, tra il 1990 e 1999, e i capiofficina che si sono succeduti dal 1974 al 1994: Lucio Lombardi, Tommaso Giovenco, Francesco La Ferrera, Isidoro Scianna, Giuseppe Fuschi, Francesco Di Maio, Roberto Renna, Francesco Barbarotta e Giampiero Cardinale. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Fabrizio Biondo, Maria Luisa Martorana, Giuseppe Fiorenza e Daria Grimanis.