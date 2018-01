Per partecipare è necessario acquistare il Cd “Chosen”:

I fan sono avvisati.

Si prevede un’orda di millennials (e non solo) per la tappa dei Maneskin, questo venerdì 2 febbraio al centro commerciale Poseidon di Carini. La giovane band rivelazione di questa undicesima edizione di X-Factor, che ha fatto parlare molto di sé ancor prima della fine del talent, farà tappa in Sicilia per l’Instore tour come sta già facendo da un mese in tutta Italia. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas incontreranno i loro fan e firmeranno le copie del loro EP d’esordio, Chosen, dalle 16,30 alle 18,30.Acquistando il cd presso l'ipermercato Auchan del centro commerciale Poseidon, si avrà diritto a ricevere il pass plus, un pass che permette di entrare prima al firmacopie, rispetto a chi possiede il pass normale. Per averlo bisogna recarsi presso la Direzione del centro commerciale e mostrare lo scontrino d'acquisto. L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 21.Per chi acquista il cd presso altri negozi, può comunque ritirare un pass per accedere al firmacopie, venerdì 2 febbraio, dalle ore 10, presso la postazione situata nella galleria del centro commerciale. Per avere il pass normale basta mostrare il cd acquistato.