PALERMO - Salvo Patti è il nuovo presidente della Uilca bancari di Palermo. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio al termine del VII congresso provinciale Uilca bancari nella sede del circolo del Banco di Sicilia di via Rosolino Pilo, a Palermo. "Per me è un grande riconoscimento - commenta Patti - che premia il lavoro di squadra che in tutti questi anni ha consentito alla Uilca la leadership nel settore".