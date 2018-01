PALERMO- In arrivo nuovi commissari nei Liberi consorzi e nella città metropolitana di Messina. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, in accordo con l'assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso (nella foto), ha disposto la nomina dei nuovi vertici. Oggi scade infatti il mandato degli attuali commissari, che quindi saranno sostituiti. I nuovi commissari rimarranno in carica fino alle elezioni dirette degli organismi delle ex Province.

Musumeci comunicherà i nomi dei commissari nel pomeriggio; probabile la conferma del commissario del Libero consorzio di Caltanissetta, mentre negli altri enti Musumeci si profila l'arrivo di dirigenti dello Stato. Gli unici che al momento rimangono in carica sono i vertici delle città metropolitane di Palermo e Catania, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale che potrebbe arrivare a maggio, in questo caso la Regione potrebbe indire le elezioni nelle ex Province a giugno, nella stessa tornata in cui si terranno le amministrative in alcuni comuni dell'isola tra cui Catania, Messina e Trapani. Se la sentenza della Consulta dovesse arrivare più avanti, l'idea è anticipare il voto per le amministrative a maggio e di fissare il voto nelle ex Province tra settembre e ottobre. (ANSA)