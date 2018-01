Incidente stradale con un morto e alcuni feriti - che non sarebbero gravi - oggi poco prima delle 7 sulla statale 38 in Valtellina. Lo scontro si è verificato all'altezza di Castione (Sondrio) fra un'auto e un pullman di linea che si è ribaltato a lato della strada. Nell'impatto è morto l'automobilista. I feriti sono fra i passeggeri dell'autobus.La vittima dell'incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 38 dello Stelvio, in Valtellina, è Stefano D'Alessandris, 26 anni, che come tutte le mattine si stava recando al lavoro. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 7 con un pullman di linea che aveva a bordo pochi passeggeri. Tre sono rimasti feriti in modo non grave. Nulla da fare, invece, per il conducente dell'auto. I mezzi sono stati sequestrati dalla Polstrada che ora indaga sulle cause dell'incidente. Pesanti i disagi al traffico, deviato su percorsi alternativi. (Ansa)