È felice di cucinare per il figlio in un giorno di festa, al contempo è preoccupata: “... io questo fatto di portare il mangiare mi preoccupa però”. Il cibo viene consegnato a una donna che fa da vivandiere per il figlio.

i carabinieri bussano alla porta di casa di Paolo Liga al civico 189 di via Roccaforte, a Bagheria. Devono arrestarlo per mafia ed estorsione, ma non è in casa. Ci sono solo il padre e il fratello. Ha capito che era meglio allontanarsi.. Da qui si spostano in un residence a Marsala - all'Herons Bay - ma c'è solo il figlio. Liga diventa ufficialmente un latitante. I carabinieri estraggono i tabulati del suo telefono. La mattina del 2 novembre si trovava davvero a Marsala e ha avuto dei contatti con i fratelli Claudio e Riccardo De Lisi. I loro telefono finiscono sotto controllo.che ha incontrato due persone in un bar. “Giuseppe” e “Bruno” le hanno portato i “saluti” di Paolo e comunicato la sua intenzione “forse di prendere l’avvocato”. Era opportuno “parlare qua con De Lisi”. L'1 dicembre squilla il telefono di Rosaria. All'altro capo della cornetta c'è Riccardo De Lisi, che le suggerisce di passare “dall’ufficio” del fratello Claudio per ritirare “le chiavi del box di tuo padre... perché forse lo ha affittato”.che all'indomani si sposta a Bagheria. È il padre Mariano a dire: “Lui è venuto ieri sera”. L'8 dicembre 2015 la madre viene intercettata mentre prepara la “pasta al forno”., tanto che il padre ritiene opportuno che “Rosaria in questo minuto stateci lontano... senti cosa dice tuo padre...”. La figlia sbotta: “... lui se lo arresterebbero (riferito al fratello Liga Paolo, ndr)... sarebbe già tranquillo... si così lui si leverebbe tutti i pensieri...”.a casa del cognato Natale Farina. I carabinieri incrociano i tabulati telefonici di alcune utenze. Hanno capito che è stata attivata una scheda per le comunicazioni riservate con il latitante: “Tieni questo cellulare qua”, dice la donna.squilla il telefono mentre Riccardo De Lisi si trova in macchina in una strada di Bagheria. Non vuole rispondere. Il figlio insiste, prova a cambiare discorso, ma alla fine parla: “Richiama tra cinque minuti che... tipo... sto lasciando il bambino”.. A chiamare è stato Paolo Liga, la cui voce inizia a materializzarsi in una serie di successive conversazioni: “Chiamami sempre con questo telefono… non lo bruciamo questo”. De Lisi: “... comunque c'è di nuovo confusione per ora... sono andati (riferito ai carabinieri, ndr) da tua nonna ieri”.quando i carabinieri circoscrivono il rifugio. Liga si nasconde a casa di Natale Farina, cognato della sorella Rosaria a Castellammare del Golfo. È qui che finisce la sua breve latitanza.