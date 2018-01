Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Gianfranco Caruso, ha inflitto sei anni al presidente regionale di Legambiente, nonché direttore della riserva, Domenico Fontana. Cinque anni e tre mesi è la pena per il dipendente Daniele Gucciardo. Entrambi dovranno risarcire 600 mila euro ciascuno di danni ai parenti delle due innocenti vittime, Carmelo e Laura Mulone, di 9 e 7 anni, morti il 27 settembre 2014 a causa dell'esplosione di un vulcanello.dirigente dell'assessorato regionale al Territorio, difeso dagli avvocati Pasquale Contorno, Nicolò Grillo e Giuseppe Immordino.I due bimbi, quel sabato maledetto, erano in compagnia del padre, un appuntato dei carabinieri. Il più piccolo desiderava visitare la riserva di Aragona, in provincia di Agrigento. Era il suo regalo di compleanno. L'esplosione seppellì padre e figli. Il genitore riuscì a salvarsi grazie all'intervento dei carabinieri e della Protezione civile.