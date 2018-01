una lama di metallo con evidenti tracce di droga.

in corso dei Mille, nei pressi di piazza Torrelunga, i dubbi sono diventati certezza quando il gruppo di ragazzi si è dato alla fuga. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, un 29enne è stato bloccato dagli agenti dopo l'inseguimento.è infatti finito in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il disperato tentativo di fuga, il giovane ha inoltre provato a sbarazzarsi della droga che stava poco prima spacciando.mentre altre due le aveva addosso. Ma non finisce qui, perché gli agenti hanno ritenuto necessario perquisire l'abitazione del 29enne, dove è stata sequestrata