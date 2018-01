ell’ambito di un contesto socio-familiare degradato", l'uomo ,di mezza età, "era solito intrattenere frequenti rapporti sessuali con la figlia minorenne". Rapporti che a suo dire erano "consenzienti" ma che, secondo la polizia, "erano caratterizzati da continue vessazioni e minacce volte ad imporre il silenzio alla vittima".

, la quale, nonostante fosse perfettamente a conoscenza delle violenze ripetutamente subite dalla figlia - sostengono gli investigatori -, non solo non ha mai denunciato ma in diverse occasioni ha partecipato ai rapporti sessuali con il marito e la figlia".

il padre ha deciso di presentarsi in Commissariato per raccontare tutto.

La polizia ha quindi ricostruito la triste vicenda dopo avere ascoltato i parenti e la giovane vittima, ottenendo l'arresto per entrambi i coniugi che sono stati rinchiusi in carcere.

che ha arrestato, su richiesta della Procura e su disposizione del gip di Trapani, di una coppia per "abusi sessuali commessi in danno della figlia minorenne di soli quattordici anni". Secondo la ricostruzione degli investigatori "nIl tutto sarebbe avvenuto "con la colpevole complicità della mogliequando aveva appena tredici anni. "Dopo mesi di violenze e abusi sessuali da parte del padre, dinanzi al silenzio complice della madre, una sera è crollata, raccontando la sua triste vicenda ad alcuni parenti e amici di famiglia", spiega la polizia. A quel punto