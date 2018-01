Lo spettro dell'antisemitismo torna a scuotere la Francia: un bambino ebreo di 8 anni è stato aggredito in strada a Sarcelles, vicino a Parigi, mentre si recava a lezione con in testa una kippah. Dura condanna di Emmanuel Macron che parla di 'atto ignobile'. 'Ogni volta che un cittadino viene aggredito per la sua età, la sua apparenza o la sua confessione è l'intera Repubblica ad essere aggredita'.