"In tutte le forze politiche ci sono state criticità per le liste, è fisiologico". Così Davide Faraone in conferenza stampa per spiegare "le scelte relative alle liste" . "Eleggeremo solo siciliani, non ci sono paracadutati nel Pd. E' stata data massima rappresentanza al partito siciliano. E ci sono candidati un segretario regionale e due provinciali, ci sono figure che rappresentano la società civile. Per esempio Gaspare Culotta, candidato nel collegio di Sciacca e presidente dell'Ordine dei chirurghi. Il rettore di Messina, uno dei due rettori candidati in Italia. I bravi amministratori delle Madonie come Cicero e Vasta. Siamo onorati delle candidature di Paolo Gentiloni e Maria Elena Boschi, la cui candidatura vuole ricordare il successo del G7". Faraone passa in rassegna anche le tante donne candidate: cita Mila Spicola, Valeria Grasso, Valeria Sudano, Teresa Piccione, oltre che Daniela Cardinale che noi stimiamo per il buon lavoro fatto in questi anni".

L'esponente renziano sottolinea poi l'adesione al Pd di Leoluca Orlando nell'ottica di un principio di unità del centrosinistra. "Con questa adesione costruiremo il gruppo più grande del Pd nelle città metropolitane d'Italia" .

Il sottosegretario parla di liste all'insegna dell'innovazione e della competenza. "Saremo competitivi in molti collegi. Come quello in cui candidano Fabio Venezia, sindaco di Troia. E' la squadra migliore che si potesse mettere in campo" . E ancora:

"Quello delle elezioni non è il momento di sfide interne al Pd. La sfida è col populismo dei 5 stelle e col centrodestra preoccupante per la storia antimeridionalista di Salvini" .

Domanda sulla polemica di Crocetta sulla candidatura di Navarra. "Emergono due concezioni radicalmente diverse che pongono me in una posizione distante da quella di Crocetta. Parliamo di un nipote di un capomafia morto dieci anni prima che lui nascesse, che ha fatto un percorso che lo ha portato a essere rettore, pienamente riscattandosi. Credo sia un modello.

Questo è un modo violento, anche cattivo di interpretare la politica" .

Crocetta che gli ha dato del genio? "Non voglio polemizzare con nessuno. Sono convinto che torneremo al governo del Paese e avremo il primo gruppo parlamentare del Paese" .

Mi aspetto da tutti un impegno pieno. La sfida è per il Paese" .

Per superare, dice, un'idea di "partito caserma" .A chi lo fa notare, risponde: "Non ho incarichi di partito, ieri sono stato tirato in ballo, mi rischiavano le orecchie e volevo dire la mia opinione. Questa è la mia opinione" ."L'altra volta ci furono candidati calati dall'alto e imposti, oltre a quelli delle parlamentarie, tutti legati alla maggioranza. Non c'è stato uno che stavolta ha chiesto le primarie nel partito, tutti hanno accettato quel modello, con un segretario che era stato eletto a larga maggioranza in un recente congresso" .Vedo che persino Livesicilia ha fatto un fondo in cui rimpiange Crocetta (deve aver letto male, gli facciamo notare, ndr). La storia che a Crocetta è stato promesso un posto la dice solo Crocetta.