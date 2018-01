: è l’annuncio dato in conferenza stampa da Fabio Giambrone, presidente della società a cui è affidata la gestione dell’aeroporto di Palermo. Sul successore di Giambrone il sindaco Leoluca Orlando, presente alla conferenza, dichiara: "Due cose sono sicure: che lo sceglierò io, e che lo saprete dopo che l'avrò scelto".: l'aeroporto di Palermo ha cambiato pelle, grazie a un'azione che ha messo al centro il rispetto delle regole. In quattro anni i conti sono sempre stati in utile, abbiamo un controllo serrato che ci dà l'idea di cosa stiamo facendo dal punto di vista finanziario e con le infrastrutture abbiamo fatto un lavoro straordinario, spalmando nel tempo gli interventi necessari e programmati: 62 milioni di euro di lavori, con date di programmazione e scadenza sempre rispettate, e per il 2018 la previsione di altri 18 milioni di investimenti".: una nuova area check in, l'ampliamento del piazzale aeromobili, la nuova area duty free, l'intervento sulle piste. L'aeroporto è la porta della città, e oggi contrariamente al passato le compagnie aeree ci cercano per proporre nuove rotte. Oggi abbiamo in corso delle trattative per un volo diretto con la Cina, sta per arrivare Turkish Airlines e ci saranno altri voli diretti per Mosca. L'aeroporto è entrato tra i primi dieci scali italiani, e di questo - prosegue Giambrone - ringrazio il personale di Gesap, che oggi rappresenta un patrimonio di professionalità. Oggi – conclude Giambrone - siamo in una fase diversa e di questo sono orgoglioso. Il mio appello per il consiglio di amministrazione è che si faccia ancora di più, anche se abbiamo fatto molto".“Due cose sono sicure, che lo sceglierò io e che lo saprete dopo che l'avrò scelto”. Orlando ringrazia Giambrone “per aver rispettato la fiducia che gli ho dato. È giusto dire che c'è un tempo per ogni cosa, e se a suo tempo era il tempo di accettare l'incarico di presidente di Gesap, oggi è tempo di fare altre scelte. Credo che Giambrone sia un esempio per quello che ha fatto, lascia un'azienda in condizioni molto diverse da come l'ha trovata quattro anni fa. In questo l'aeroporto si è dimostrato una parabola della città – continua Orlando - ha attraversato un cambiamento culturale che è uguale a quello di Palermo. Punta Raisi si può considerare una Palermo con le ali. Grazie a nome della città".– con lui è arrivata, con trent'anni di ritardo, la primavera di Palermo. Prima di allora la Gesap era fatta anche da soggetti che erano abituati a delinquere, e si è rischiato che le venisse tolta la gestione dell'aeroporto di Palermo". Per Giuseppe Mistretta, amministratore delegato di Gesap, “Il risultato più grande, al di là delle varie cose fatte, è stato il riconoscimento del fatto che si può portare avanti con cultura aziendale anche una società pubblica". "Ho subito percepito di avere in comune con Giambrone gli stessi valori – dice Giuseppe Todaro, di Confindustria - la prima visione che ha avuto è stata la valorizzazione delle persone della Gesap. L'aeroporto di Palermo era sottostimato proprio dal punto di vista del valore, e invece Giambrone sta consegnando una società sana, sia dal punto di vista finanziario che dei valori".