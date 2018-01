PALERMO - Un incendio la scorsa notte ha distrutto alcuni bungalow nel villaggio turistico "Il Ficodindia" a Isola delle Femmine. Le fiamme sono divampate nella struttura in via Ammiraglio Rizzo e in poco tempo hanno distrutto quattro casette in legno. La struttura frequentata in estate era vuota. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore e hanno evitato che l'incendio si propagasse ad altre costruzioni. Nel corso del rogo sono esplose alcune bombole che si trovano nei bungalow. Le indagini sull'incendio sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. (ANSA).