Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Sanremo sull'Aurelia, all'altezza di corso Mazzini. La vittima si chiamava Francesco Viola, aveva 42 anni ed era di Taggia. Stando ai primi accertamenti, la moto avrebbe urtato un furgoncino e il motociclista è finito a terra rovinosamente: la moto ha proseguito la corsa per una trentina di metri senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, la polizia e gli agenti della municipale. A nulla sono serviti i soccorsi, l'uomo è praticamente morto sul colpo, probabilmente per la rottura dell'osso del collo. Il traffico è stato deviato sull'Aurelia Bis. (Ansa)