. Lo schianto ha coinvolto tre mezzi trecento metri dopo lo svincolo per Villabate. Un impatto violento che ha provocato una ferita, una donna che si trovava al volante di un'utilitaria.. Si sono registrati pesanti rallentamenti al traffico. La donna è stata trasportata con codice giallo al Policlinico.. Stava viaggiando in direzione di Catania quando è uscito fuori strada con il suo furgone, finendola sua corsa contro la barriera metallica. Lo schianto non gli ha lasciato scampo.