“La Rap e La Polizia Municipale faranno la loro parte – dichiara il comandante - ma i cittadini devono collaborare, devono farsi parte attiva. La città è di tutti. Bisogna essere consapevoli che devono essere loro a portare avanti una rivoluzione culturale anche denunciando fatti illeciti; dal canto nostro vigerà l’anonimato e la tutela del cittadino. L’utilizzo della tecnologia aiuta, ma soltanto nel momento che c’è una rete unitaria di condivisione e controllo da più attori a 360 gradi”.

Da tre settimane si lavora sull’area del “porta a porta”. Campagne di sensibilizzazione e controllo già avviate in via Siracusa, via Catania, via Agrigento, via Trapani, via Messina, via Nicolò Garzilli e via Principe di Villafranca.

Stamattina in azione squadre di Rap e Polizia Municipale (Nucleo Tutela,Decoro, Vivibilità) in via Gaetano Daita , via Isidoro La Lumia e via Simone Corleo. Sono state verificate circa 40 anomalie nei conferimenti da parte dei condomini. Da gennaio ad oggi sono 146 i controlli effettuati con l’emissione di 75 verbali.

La prossima settimana “Palermo Ambiente” continuerà la campagna di sensibilizzazione nel quadrilatero Libertà (tratto Croci Politeama ) e contatterà i condomini dove sono stati riscontrati da parte di Rap diversi abbandoni su strada oltre ai non corretti conferimenti. A campione entrerà in gioco la Polizia Municipale per attività di vigilanza e controllo.

Obiettivo: diminuire quanto più possibile i rifiuti da portare in discarica, aumentare la percentuale di differenziata per la sostenibilità e il rispetto della natura e dell'ambiente.

ad un corretto conferimento delle frazioni differenziate nei giorni prestabiliti previsti dalla ordinanza sindacale, si è riunito stamattina, presso la sede di piazzetta Cairoli della Rap, il tavolo tecnico operativo composto da Rap ( Area Raccolte differenziata), rappresentanti della Polizia Municipale e Palermo Ambiente.le azioni sinergiche con la Polizia Municipale e Palermo Ambiente al fine di sensibilizzare i cittadini ad una più corretta e qualificata raccolta. I dati consegnati dal dirigente della R.D Ing. Antonio Putrone durante la riunione registrano un rilassamento da parte dei cittadini nel non differenziare correttamente. In considerazione di tanto, - continua Vizzini - quindi, si rende necessaria una campagna di sensibilizzazione per il coinvolgimento e la partecipazione alle logiche che motivano la raccolta differenziata”.