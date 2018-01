E' finito in manette Salvatore Sampino, 31enne palermitano, colto in flagrante dai Falchi della squadra mobile.Sampino si è allontanato per entrare nell'androne di un palazzo, da cui è poco dopo uscito con un involucro.Altra sostanza stupefacente è stata trovata all'interno della cassetta postale che si trova nell'androne, due dosi per la precisione. L'arresto è stato convalidato.