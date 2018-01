Un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che alla vista delle volanti della polizia si è dato alla fuga. La rissa è stata segnalata al 113 da alcuni studenti all'uscita da scuola, ma gli aggressori non frequenterebbero lo stesso istituto.: è stato medicato e dovrà adesso chiarire i contorni della vicenda su cui la polizia sta indagando. "Ho sentito urlare, poi il ragazzo è stato colpito e quel gruppo di cinque giovani è fuggito a bordo di un'auto", racconta una studentessa. In corso le ricerche per individuare la banda, che sarebbe scappata in direzione di via Lincoln. Ha raccontato su Facebook la sua disavventura: era intervenuto in piazza Sant'Anna per difendere un giovane da un pestaggio. Era circondato da cinque coetanei che sferravano calci e pugni e che si sono poi accaniti anche su di lui. Risultato? Setto nasale rotto e notte trascorsa al pronto soccorso.