- Deputati uscenti, grandi ritorni, giovani rampanti ed esponenti di vertice delle istituzioni. Tutti a giocarsi le proprie carte nei duelli siciliani, quelli dei collegi uninominali, dove il più votato conquisterà il seggio.E sarà sfida tra parlamentari uscenti, quella per il collegio uninominale del Senato a Palermo-Resuttana. Il centrosinistra cala infatti il nome di, deputata Dem assai vicina al capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo. Ma la sfida sarà molto dura visto che i contendenti sono addirittura il presidente del Senato uscentee un neo-parlamentare nazionale comein grado di spostare solitamente molti voti a Palermo. Ma sarà interessante anche la corsa di, ex direttore della filiale palermitana di Banca Etica.La moderata, rappresentante di Noi con l’Italia, nel collegio Palermo-Bagheria, dovrà guardarsi da due candidati di sinistra comeper Leu e il sindaco di Catelbuonoex Sinistra italiana candidato dal Pd. I grillini presentano. A Palermo centro, invece, il Movimento cinque stelle lancia il medico, fondatore della Samot. Le sue avversarie saranno tre donne: per il centrosinistra, per Leue per il centrodestraA Marsala sarà invece sfida tra ex deputati regionali: il centrosinistra lancia, ex Mpa ed ex Lista Musumeci poi passato al Pd; Liberi e uguali invece lanciamentre il centrodestra cala il nome di, già Grande Sud. Ma un po’ di centrodestra c’è anche nel M5s, visto cheè già stato candidato con l’Mpa nel 2008 a Partinico.Altri big in corsa per un collegio alla Camera. Torna in una competizione elettorale, ad esempio,. L’ex presidente dell’Ars ed ex coordinatore regionale degli alfaniani correrà a Palermo-Resuttana- San Lorenzo. Se la vedrà col deputato uscente di Leu, con l’ex radicale oggi nel M5se col deputato del PdUn ritorno è anche quello di, candidato nel centrodestra nel collegio di Palermo-Settecannoli: i rivali sonodel Pd,del M5s eper Leu. Sfida che profuma di centrodestra e anche un po’ di scudo crociato quella di Monreale, dove il leader del Cantiere popolaresarà insidiato da, oggi col movimento di Cardinale Sicilia Futura alleato del Pd, ma per anni rappresentante dei partiti di centrodestra. A Marsala invece i grillini lanciano la testimone di giustiziacognata di Rita Atria, la donna che denunciò i propri parenti mafiosi e che per anni collaborò con Paolo Borsellino. Contro di lei scendono in campodeputata uscente del Pd,di Leu eper il centrodestra.Derby tra Sodano ad Agrigento. Il centrosinistra lancia, figlio di Lillo ex sindaco ed ex parlamentare centristra. Il M5s invece candida, mentre Leu propone il nome die il centrodestra quello di. Sta facendo discutere, invece, soprattutto in seguito alle critiche lanciate dall’ex governatore Rosario Crocetta, la candidatura anche all’uninominale a Messina del rettore dell’Università: dovrà vedersela col deputato uscente dei grillinie con due “Siracusano”. Gabriele, candidato con Leu. E Matilde, aspirante Miss Italia nel 2005 e candidata da Forza Italia. Correrà invece a Enna, sindaco di Troina minacciato più volte dalla mafia: contro di lui il centrodestra cala un politico di esperienza come, deputato da diverse legislature, è stato anche assessore e vicepresidente della Regione, quando il presidente era del centrosinistra, cioè Angelo Capodicasa. Oggi, quest’ultimo, dirigente di Leu, partito che a Enna lancia. Proverà a insidiare i due rivali insieme al candidato grillinoBattaglia tra big al Senato nella Sicilia orientale, dove si sfideranno, Pd, ex deputato regionale, nipote di Mimmo Sudano, plenipotenziario senatore dell'Udc, con(centrodestra), già assessore di Cuffaro, ex sindaco di Catania e coordinatore regionale del movimento "Diventerà Bellissima". Da non sottovalutare l'uscente senatrice grillinaNel collegio uninominale di Acireale, sempre al Senato, il centrosinistra è rappresentato da, sindaco di Militello, già braccio destro dell'ex presidente della Regione Rino Nicolosi; per il centrodestra è candidato, storico democristiano adesso convertito alla Lega di Salvini.Temperatura alta nelle sfide per l'elezione alla Camera dei deputati. A Misterbianco scontro tra “titani”:, mister “32mila” alle regionali, corre per il Pd contro, ex leader del Mpa ed ex assessore di Rosario Crocetta. Pare sia stato proprio Sammartino a scegliere questo collegio, che è lo stesso in cui trionfava Mimmo Sudano.Altra sfida rilevante nel collegio di Paternò, dove scende in campo, per la prima volta,, nipote dell'ex presidente della Regione, figlio di Angelo, ex deputato nazionale. Il centrosinistra candida, presidente dell'associazione forense di Paternò. E poi Acireale, dove si ripropone lo scontro tra(centrosinistra, segretario regionale del movimento di Cardinale, Sicilia Futrua) e Basilio Catanoso (centrodestra), che vide trionfare, alle comunali, D'Agostino. Ma molto quotata è anche Giulia Grillo, parlamentare uscente dei cinque stelle.