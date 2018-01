PALERMO - Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto hanno controllato pescherie e depositi a caccia di neonata e pesce tenuto in cattiva conservazione tra Vergine Maria, Addaura e Mondello a Palermo. Sono stati controllati quattro ambulanti, due pescherie e un magazzino dove veniva conservato abusivamente del prodotto ittico. Il bilancio è di sette multe per un totale di 13.500 euro. Sanzioni comminate "per violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico". Sono stati sequestrati circa 150 chili di prodotto ittico, di cui circa 15 di novellame, 100 ricci e dei contenitori con polpa di ricci. "Il prodotto ittico sequestrato è stato quasi dato in beneficenza alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte" di via Decollati. Il pesce ritenuto non idoneo per il consumo è stata avviato in discarica. (ANSA).