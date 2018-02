meningoencefalite, come suggerito anche dalla rigidità degli arti.

Al giovane artigiano dell'Agrigentino è stato trasferito presso un'altra struttura e, così come previsto dal protocollo, la Asp di Agrigento ha attivato la profilassi per tutte le persone che erano entrate in contatto con lui.

È stato ricoverato con una sospetta meningite batterica un ragazzo di 27 anni di Aragona, in provincia di Agrigento. Quando è arrivato all'ospedale San Giovanni Di Dio era in stato di semi-incoscienza e aveva la febbre molto alta. Il prelievo cerebrospinale ha confermato la diagnosi: