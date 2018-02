. Due giorni dopo le dimissioni dei Centristi Gianluca Scrofani e Silvia Spadaro tornati verso la casa madre dei moderati del centrodestra in vista delle imminenti Amministrative, Garozzo in un solo colpo ricompone la maggioranza e naviga verso una sua ricandidatura.I nuovi entrati sono un politico e un tecnico:con una storia di militanza giovanile nel mondo della destra post missina, eletto in consiglio comunale in lista con Progetto Siracusa del candidato sindaco che perse il ballottaggio con Garozzo, Ezechia Paolo Reale. È approdato in appoggio ai renziani da un percorso culturale e politico che lui sottolinea “autentico”, che oggi gli fa fare la scelta che sempre a suo dire sarebbe “controcorrente” e più vicina “al valore di un impegno preso e della parola data che alla scelta di comodo”. Porta in dote un gruppo in consiglio comunale che si chiama Orizzonte Siracusa, che sommato a due consiglieri comunali che non hanno seguito gli assessori dimissionari e che stamattina erano presenti alla cerimonia di insediamento, permetteranno alla giunta Garozzo di navigare fino a fine mandato. Tota acquisisce le deleghe che furono di Silvia Spadaro: Attività produttive, Agricoltura e pesca, Decentramento, Servizi demografici, Pari opportunità.. È Giuseppe Raimondo, ingegnere, che ha ricoperto in questi anni il ruolo di consulente ambientale. Esperto di inquinamento ambientale, con il suo lavoro è riuscito a far sedere per la prima volta il comune di Siracusa al tavolo decisionale per il rilascio delle Aia alle grandi aziende del Petrolchimico. Ha il pallino del contrasto ai miasmi industriali, dal suo nuovo ruolo promette già di far utilizzare più spesso la strumentazione mobile di monitoraggio in dote alla polizia ambientale. Sarà infatti assessore alla Polizia Municipale, Annona, Protezione Civile, Mobilità, Viabilità e Trasporti.