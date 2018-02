Secondo l'accusa, l'obiettivo del loro “disegno criminoso” era quello di “sottrarre il segretario generale al giudizio di condanna nel procedimento promosso dalla Corte dei conti”.

PALERMO - Assolta perché il fatto non sussiste.davanti al giudice per l'udienza preliminare per la vicenda degli extra budget della formazione professionale e cioè i finanziamenti oltre la soglia prevista dai piani regionali.Era accusata di essere stata il concorrente morale del peculato milionario commesso materialmente da, ex dirigente del dipartimento della Formazione che ha scelto il rito ordinario.: Monterosso deve sborsare quasi un milione trecento mila euro, comunque coperti da un'assicurazione. Quando si seppe dell'indagine contabile, Monterosso avrebbe chiesto a Corsello di bloccare i pagamenti successivi destinati agli enti in modo da recuperare le somme e fare venire meno il danno erariale.In particolare, il segretario generale nell'ottobre 2013 con un atto stragiudizialefino a concorrere nelle somme da recuperare e ad adottare atti amministrativi di compensazione dei crediti legittimamente vantati dagli enti con quelli vantati dalla Regione".. Un concetto ribadito dagli avvocati, secondo cui, l'operato di Monterosso “ha evitato che altri sette milioni di euro finissero nel calderone della formazione professionale che da lì a poco sarebbe esploso. Quei soldi sono così tornati nel bilancio della Regione”.