A conclusione del suo mandato, sabato 3 febbraio, dalle 9,30, a Palermo, al Magneti Cowork, la deputata presenterà il frutto del suo impegno nel convegno “Dalla Piazza al Parlamento: sanità, sociale e anticorruzione”. “La mia esperienza politica nei palazzi è giunta ormai al termine, è stata un’esperienza straordinaria che rifarei e che spero di avere onorato al meglio – dice la parlamentare-. Ho tenuto sempre alti gli ideali e lo spirito del M5S così come era nato nel 2009 e ancora prima dal V-Day del 2007”. E ancora aggiunge: “‘Nessuno deve rimanere indietro’ per me è stato più di uno slogan elettorale ma concretezza: nei miei 5 anni di mandato ho lavorato per le categorie più deboli e svantaggiate del nostro amato Paese e della nostra Sicilia”. Per questo motivo, “sabato voglio raccontare il frutto di questo lavoro con i tanti che mi hanno aiutato e a cui spero di avere dato voce così come ci si aspetta da un portavoce 5 stelle e mettere questo bagaglio di rete e conoscenza a disposizione di tutti, politici e cittadini. Si continua, ma non più nelle istituzioni e non più con il M5S”.

PALERMO - “Il Movimento 5 Stelle purtroppo nel tempo ha cambiato pelle assomigliando, ogni giorno di più, ai partiti che dovrebbe invece contrastare, e questo è ormai sotto gli occhi di tutti”. Lo afferma la deputata siciliana alla Camera, Giulia Di Vita, eletta cinque anni fa nella lista del M5S e che ha scelto di non candidarsi alle prossime elezioni politiche e tornerà alla propria professione di ingegnere gestionale. “La rivoluzione culturale, il vero grande obiettivo del M5S per cui da 10 anni lavoro insieme a migliaia di validi attivisti e portavoce, è quindi in pausa. Non mi resta che lasciare spazio a chi ha il solo obiettivo di vincere le elezioni adattandosi al sistema, lo stesso che avremmo dovuto cambiare”.