PALERMO - Domenico Bacchi si era attivato. Il re delle scommesse on line, finito stamani agli arresti per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva cercato di sfruttare le sue conoscenze negli ambienti politici per fare approvare un emendamento alla legge di stabilità nazionale. Un'attività di lobbying nei confronti di esponenti politici di diversi partiti.

L'emendamento fu presentato, ma non approvato. Qualcuno aveva capito che l'iter burocratico, ne sono convinti gli investigatori, era finito sotto osservazione dei pubblici ministeri di Palermo. Mesi fa, infatti, del delicato capitolo dell'inchiesta che stamani ha portato all'arresto di 31 persone si era parlato nell'ambito di un'altra indagine. Scoperte le carte l'iter parlamentare si sarebbe bloccato. Furono poi i Monopoli di Stato a bloccare la richiesta di sanatoria dei centri scommesse di Bacchi che preveda una riduzione da dieci a tremila euro i soldi da pagare per mettere in regola ciascuna agenzia.. Bacchi e il suo socio, il mafioso di Partinico Francesco Nania, avrebbero “dato impulso a una serie di complici tra i quali Maria Domenica Tortorici, Devis Zangara, Alberto Firenze, già indagati al fine di veicolare ad illustri uomini politici la promessa di una consistente quantità di voti a fronte dell'approvazione di un emendamento normativo teso a salvaguardare gli interessi della famiglia mafiosa”.Il 15 novembre 2016 Bacchi ha due conversazioni con altrettanti titolari di agenzie di scommesse in Calabria, Puglia e Campania. Hanno avuto dei problemi perché i centri con il marchio di Bacchi, “B2875”, in Italia non sono considerati regolari. Bacchi gli confida che la situazione si sbloccherà presto visto che un deputato ha presentato un emendamento per fare ottenere la sanatoria per i circuiti con oltre 700 punti gioco. L'emendamento era già stato dichiarato ammissibile e si attendeva il voto del Parlamento. Sono i giorni in cui nei siti specializzati qualcuno comincia a storcere il naso: la proposta di sanatoria sembra essere cucita su misura sul marchio di Bacchi.. Il 7 novembre 2016 Bacchi aveva parlato in macchina con Zangara: “L'hanno presentato di nuovo e l'hanno bocciato subito tipo con il parere negativo dei Monopoli di Stato e ce l'hanno messa in c... Pietro si dovrebbe informare con questa deputata tipo che gli ha portato in mano tutto questo discorso... che una poi è di Ncd (Nuovo Centro Destra) forse la donna”.Paola Binetti (Area Popolare) aveva presentato un emendamento, inizialmente dichiarato inammissibile, che avrebbe permesso la riapertura dei termini della sanatoria per i circuiti di scommesse con almeno 700 punti gioco. L'emendamento viene presentato una seconda volta - ottenendo il bollo di ammissibilità - dai parlamentari Paolo Tancredi e Filippo Piccone, pure loro di Area Popolare.Anche quest'ultimo ha attivato le sue conoscenze: “... pensavo ti avesse chiamato Alessandro... per darti la buona notizia... Ninì come era naturale ormai è legge ha detto: 'Oggi domani passa alla Camera... chiamo io il comandante della Guardia di Finanza e gli dico che deve sbloccare tutto e che mando io una e mail a tutti i Monopoli che non devono fare più sequestri... è tutto a posto...'”. “Chi lo ha detto questo, Fanelli?”, chiede Bacchi. Risposta: “... Iaccarino... eravamo io, Iaccarino e Alessandro e ha detto: '… passa alla Camera oggi o domani'... comunque Nenè fra l'altro se tu hai letto l'emendamento è proprio quello che aveva richiesto voi nell'ordine del giorno... perché parla di 700 punti”.ritengono di potere identificate le persone citate in Roberto Fanelli, direttore centrale Gestione Tributi e Monopolio Gioco, Armando Iaccarino, direttore dell'Ufficio contrasto all'illegalità dei Monopoli, e Alessandro Bronzuoli, uomo di fiducia di Bacchi. Gli investigatori aggiungono che anche “la senatrice Maria Spillabotte del Pd e il senatore Bruno Mancuso di Ncd avevano proposto la riapertura dei termini della sanatoria”.riceve ulteriori rassicurazioni sull'approvazione dell'emendamento. Ciaccia lo informa che sta iniziando la votazione e che entro un paio di giorni sarebbe stato approvato alla Camera l'articolo che gli interessava, contrassegnato con il numero 73 per poi passare alla “ratifica” del Senato. Ciaccia fa un resoconto live a Bacchi: “Stanno al 59... però mi ha detto: 'Mario ti ho detto che è stato firmato dal relatore del governo. Quindi non ci può essere nessuno, deve... Renzi deve intervenire a dire... ma neanche Renzi forse, dopo che è stato firmato dal relatore del governo, qualcuno dice no'”.“Buongiorno io Ninì... io sono qua all'ingresso dell'assessorato... a piazza Croci”, dice Bacchi nel luglio del 2016. Alongi: “Allora devi fare il giro...”. Pochi mesi dopo a settembre Devis Zangara parla con il docente universitario ed ex presidente dell'Ente regionale per il diritto allo studio Alberto Firenze: “Domani mattino possiamo vederci?... ti volevo aggiornare di alcune cose, ti volevo chiedere altre cose perché parlando con un amico mio oggi... dice che 'mille proroghe' non è una cosa di adesso, è una cosa che potrebbe avvenire”. Firenze: “Vedi che si sta preparando il decreto mille proroghe... stanno lavorando a questo”.che Firenze, la stessa mattina, ha avuto con Eugenio Ceglie: “È evidente - si legge nell'informativa - che Firenze aveva fatto sapere, attraverso canali o apparecchi non intercettati, a Devis Zangara di quanto appreso durante la mattinata da Eugenio Ceglie, collaboratore del sottosegretario al Miur, Davide Faraone”. Nel pomeriggio Bacchi e Zangara parlando con Alongi vengono a sapere che la discussione sul “Mille proroghe” poteva slittare. Ecco spiegate le parole che Zangara rivolge a Firenze: “Parlando con un amico dice che mille proroghe non è una cosa di adesso”.: Bacchi parla con il genero di Alongi, si è accorto che nel corpo principale del testo di legge non c'è l'emendamento. Il suo interlocutore lo tranquillizza: non può essere un grande bluff. Bacchi non si fida. Parte per Roma. Il 12 ottobre si reca alla Galleria Sordi, non lontano da pizza Montecitorio. Qui avrebbe incontrato anche Alongi per discutere dell'emendamento poi presentato dall'onorevole Binetti. L'iter, però, non va a buon fine. Dell'emendamento non si parla più e le intercettazioni non captano più alcun riferimento dei protagonisti sulla vicenda della sanatoria.