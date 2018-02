Andaloro oggi è docente di pianoforte principale nei conservartori e tiene masterclass in Italia, Giappone, Indonesia, Thailandia e Stati Uniti.

Prosegue, come da cartellone, la stagione 2018 degli Amici della Musica di Palermo con la direzione artistica di Donatella Sollima, dopo il grande successo del concerto inaugurale., il palcoscenico del Politeama Garibaldi ospiterà Giuseppe Andaloro, uno dei massimi interpreti del pianismo mondiale. Il programma prevede l'esecuzione di brani celebri come il Mephisto Walzer n.1 di Liszt, include il rinomato Quadri da un'esposizione di Modest Mussorgskij ed evidenzia la tecnica perfetta e il virtuosismo dell'artista.Andaloro è stato vincitore di numerosi concorsi come l'Alfredo Casella di Napoli e il Sendai International Music Competition, che segna l'inizio di una fortunata carriera musicale in Giappone dove, dal 2001 al 2013, compie più di venti tournée. A soli 20 anni ottiene il primo premio al prestigioso London International Piano Competition e, nel 2003, al Grand Prix de Piano di Rabat. Nel 2005 vince il primo premio al celebre Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano che lo consacra e, nel 2011, ottiene la medaglia d'oro più ambita al 3rd Hong Kong International Piano Competition in cui la giuria è presieduta dal leggendario pianista e direttore d'orchestra Vladimir Ashkenazy.Fra le collaborazioni più prestigiose si possono menzionare quelle con Gianandrea Noseda, Andrew Parrott, Donato Renzetti, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, Anna Tifu e con l'attore statunitense John Malkovich.Numerose sono le incisioni discografiche: la più recente è Cruel Beauty per Sony Classical.andrà invece in scena il Pierrot Lunaire op.21 di Arnold Schoenberg, celebre manifesto dell'espressionismo musicale che venne scritto su commissione dell'attrice di cabaret Albertine Zehme che, vestita da Pierrot, fu anche la protagonista dell'esordio che si tenne il 6 ottobre 1912 alla Choraliensaal di Berlino.L'opera dodecafonica viene presentata al pubblico degli Amici della Musica di Palermo in una innovativa versione che vede sul palcoscenico, insieme ai musicisti, il disegnatore-vignettista live Joshua Held.Il testo del Pierrot ispirerà i disegni estemporanei di Held, che ha al suo attivo numerose collaborazioni con regie di opere liriche dove i disegni animati interagiscono con i musicisti.A fianco di Held si esibirà il New Made Ensemble, la formazione in residence del Centro Musica Contemporanea di Milano composta da Anna Clementi (voce recitante), Enrico di Felice (flauto, flauto in sol, flauto basso, ottavino), Raffaele Bertolini (clarinetto, clarinetto basso), Raphael Negri (violino, viola), Luca Colardo (violoncello), Rossella Spinosa (pianoforte) e diretta da Alessandro Calcagnile. Il programma prevede anche 2 canoni di Aldo Clementi e Albatros di Alessandro SolbiatiNato nel 2009, l'ensemble si è esibito nei festival e nelle stagioni concertistiche delle principali città italiane, in tournée in Giappone e Sud America realizzando prime esecuzioni assolute di compositori contemporanei (Roberto Andreoni, Luis Bacalov, Ivan Fedele, Giorgio Colombo Taccani, Giacomo Manzoni, Rossella Spinosa, Roberta Vacca), sviluppando progetti in collaborazione con i principali enti italiani per la musica contemporanea: Suvini-Zerboni, Rai Trade, Ricordi, Conservatorio di Milano.In virtù della stretta sinergia con il Centro Musica Contemporanea, il New Made Ensemble porta avanti un'attività continuativa di esecuzione e promozione delle opere di compositori iscritti al Centro, nonché registra e pubblica i propri progetti per la collana discografica del Centro Musica Contemporanea ARCHIVI DEL XXI SECOLO.di Amici della Musica di Palermo. Il prezzo dei biglietti va dai 15 ai 35 euro con riduzioni per spettatori under 35 e over 65; titolari di CartaPiù o Multipiù Feltrinelli, Moduscard; Amici del Teatro Massimo; Abbonati Nomos Jazz.Associazione Siciliana Amici della MusicaPalazzo Gravina di Palagonia, via IV Aprile n. 19Tel. 091 6373743 (dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00)Modusvivendi Libreria via Quintino Sella 79 tel. 091 323493Box Office 1 c/o la Feltrinelli /Libri e Musica di Palermo via Cavour 133, tel. 091 335566Box Office 2 via N. Morello 51, tel. 091 341960http://www.circuitoboxofficesicilia.it