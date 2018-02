PALERMO - "Io vi do il pomodoro a 17.50. E voi dovete riempire New York di questo pomodoro. Questo m.. di pomodoro deve arrivare pure nei c... di Obama". Così il boss di Partinico Francesco Nania, arrestato oggi dalla polizia, parlava, non sapendo di essere intercettato, della sua attività di import-export di prodotti agroalimentari con gli Usa. L'interlocutore era il commercialista, anche lui finito in manette, Michele De Vivo.(ANSA).