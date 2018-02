A insospettire i militari della Tenenza di Modica, durante gli ordinari servizi di controllo, è stata la frequenza con cui diverse autocisterne si recavano presso l'impianto. I finanzieri hanno scoperto i due grandi serbatoi (di cui uno interrato) in un'area adibita al parcheggio dei mezzi aziendali e frequentata anche dal personale dipendente. Il titolare della ditta non ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali e non aveva il certificato di prevenzione incendi. Le cisterne sono state sequestrate e l'uomo denunciato. (ANSA).