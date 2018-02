Nel mirino la succursale della borgata marinara dove i banditi hanno fatto irruzione incappucciati e armati di una pistola. Hanno minacciato i clienti ancora presenti e i dipendenti, che sarebbero stati nel frattempo chiusi in un'altra stanza.Le vittime hanno immediatamente lanciato l'allarme alla polizia che si è messa alle ricerche della macchina, individuata poco dopo nella zona di Tommaso Natale. I malviventi sono stati bloccati in via Collodi dopo un inseguimento, è stato recuperato anche il bottino. Trovata la pistola utilizzata durante il colpo.. In questo caso, gli investigatori della squadra mobile non escludono si sia trattato di una banda di professionisti.. Gli addetti alla sicurezza sono stati bloccati e scaraventati per terra, poi i rapinatori hanno ripulito il mezzo blindato. In pochi minuti la fuga, durante la quale hanno fatto perdere le proprie tracce.Lunedì a finire nel mirino era stata la succursale di via Entrico Toti, nella zona di via Ernesto Basile: ad entrare in azione due giovani con il volto scoperto. L'indomani si è verificata un'altra rapina all'ufficio postale di via Antonio Ugo, una traversa di via Archirafi.