Avvenimenti previsti per giovedì, 1 febbraio, in Sicilia:

1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, aula Gup, ore 09:00 Udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio scaturita nell'operazione della Guardia di Finanza 'Cerchio magico' sulla gestione della Pubbliservizi. Tra gli imputati l'ex presidente Adolfo Maria Messina, 61 anni, e un consulente della partecipata pubblica, Alfio Massimo Trombetta.

2) CATANIA - Ordine degli Architetti, Largo Paisiello 5, ore 10:00 Confronto tra funzionari del Comune e i vertici dell'Ordine degli Architetti sul bando di idee relativo alla riqualificazione del waterfront.

3) CATANIA - Segreteria regionale Lega, Via Orto dei Limoni 5A, ore 10:15 Conferenza stampa del segretario regionale della Lega - Salvini premier sulle attività della campagna elettorale e le tappe siciliane del leader e candidato premier Matteo Salvini.

4) PALERMO - Hotel San Paolo Palace, via Messina Marine 91, ore 10:30 VII Assemblea elettiva regionale della Cia Sicilia con lo slogan: "Agricoltura, innovare per un futuro sostenibile".

5) CALTAGIRONE (CT) - Municipio, ore 12:00 Il nuovo questore di Catania Alberto Francini incontra il sindaco Gino Ioppolo,la Giunta e il presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone. Al termine incontra la stampa.

6) CATANIA - Etna Hitech, Viale Africa 31, ore 15:00 Assintel festeggia i suoi 30 anni a Catania con un incontro che prevede una tavola rotonda in collegamento diretto con le sue sedi di Milano e Perugia ed un confronto tra il suo vicepresidente nazionale e coordinatore Sicilia Emanuele Spampinato e l'assessore regionale all'Economia e vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

7) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione, preceduta da un incontro-dibattito del film "The Post", di Stephen Spielberg, in italiano.

8) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ore 20:30 Prima esecuzione assoluta, in onore della Santa Patrona Sant'Agata, del ritratto musicale 'Lucenti Aita', di Mario Gruti, a cura dell'Orchestra e dal Coro del teatro. (ANSA).