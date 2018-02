PALERMO - L'aveva pagata 500mila euro e il giorno dopo l'aveva messa in vendita per un milione e 300mila euro: aveva il senso degli affari l'imprenditore Benedetto Bacchi, arrestato oggi per concorso in associazione mafiosa. La villa era dell'ex calciatore del Palermo Giovanni Tedesco ed è tra i beni sequestrati dalla polizia. Nel corso dell'inchiesta, che ha ricostruito l'enorme impero economico di Bacchi, sono stati sequestrati 120mila euro in contanti, immobili e 9 società. Otto sono di giochi e scommessi, una di commercio alimentare ed era del socio occulto di Bacchi il boss Francesco Nania. Quattro delle società del settore giochi e scommesse erano a Malta. L'imprenditore aveva interessi anche in Sudafrica e altri paesi europei.

ville, terreni, vigneti, case e magazzini a Palermo, Partinico e Borgetto; le società Dada, Invictus, Delta Immobiliare con sede Partinico, GF Dama Limited di Malta, il 50% della BL Nian Limited e Dodoone sempre con sede a Malta., Cev srl di Partinico, World Trading Enteroprises con sede a Ottaviano.di via Oderisi da Gubbio (Roma), Largo Modica (Partinico), viale Strasburgo 384 (Palermo), piazza Rettore (Balestrate), piazzetta Libertà (Terrasini), Corso Umberto 1 (Cinisi), via Giovanni Campolo 1 (Palermo), via Giuseppe Pitrè 181 (Palermo), via Villa Caputo 6 (Palermo), via Raffaello Sanzio 19 (Montelepre), Via Benedetto D'Acquisto 9 (Monreale), Corso Umberto 382 (San Giuseppe Jato), via Novara (Custonaci), via Bari 1 (Palermo), Via Montepellegrino 75 (Palermo), via Gustavo Roccella 8 (Palermo), piazza Macchiarella 8 (Ficarazzi), via Filippo Brunelleschi 110 (Palermo), via Padre Giuseppe La Rocca 5 (Ficarazzi), via Bendicenti (Rogliano), via Aldo Moro 83 (Partinico), via Radici in piano (Sassuolo), via XXIV Maggio (Lipari), via Don Luigi Sturzo 16 (Barcellona Pozzo di Gotto), piazza XXI Aprile 39 (Isola delle Femmine), via Gilio Cesare 28 (Villabate), via Campo Pisano (Cagliari), via Crotone (Isola Capo Rizzuto), via Vittorio Veneto 281 (Alcamo), via Tintoretto (Scandiano), via Carminello (Napoli), via della Fiera 22 (Marineo), via Padova (Milano), via Nazionale (Badolato), via Libertà 26 (Brolo), via Angioy (Oristano), via Mediterraneo (Taranto), via Ascanio Sforza (Milano), via Nazionale 124 (Falcone), viale Michelangelo 209 (Palermo), via Sculco (Crotone), via Bruno Zucca (Prato), via Papa Sergio 59 (Palermo), via Lancia di Brolo 52 (Palermo), via Alessandro Volta (Sanremo)