PALERMO - Dopo aver rapinato l'ufficio postale di Sferracavallo a Palermo tre banditi sono stati arrestati dalla polizia. I tre incappucciati e armati di una pistola hanno minacciato i clienti e i dipendenti, che sarebbero stati nel frattempo chiusi in un'altra stanza. Uno dei dipendenti è stato colto da malore. Poi sono fuggiti. La polizia intervenuta in massa nella zona anche con agenti in borghese è riuscita ad arrestare i giovani nei pressi di via Collodi a Tommaso Natale. I rapinatori hanno lasciato l'auto in via Francesco Giunta. Poi hanno cercato di fare perdere le tracce senza riuscirci. Gli agenti delle volanti, del commissariato San Lorenzo e della Squadra Mobile hanno ritrovato anche la pistola che i malviventi hanno abbandonato nella linea ferrata.(ANSA)