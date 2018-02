in servizio da tanti anni con contratto quinquennale di diritto privato per l'ospedale Villa Sofia-Cervello, che da oggi sono definitivamente assunti a tempo indeterminato. Il commissario Maurizio Aricò ha espresso la sua soddisfazione per la conclusione dell'iter, ringraziando per questo il direttore amministrativo e sanitario e gli uffici e ha formulato a tutti i migliori auguri.per titoli, bandito lo scorso agosto. Le 84 figure stabilizzate a tempo indeterminato sono nel dettaglio: 38 coadiutori amministrativi, 10 operatori tecnici, 20 operatori tecnici informatici, 7 operatori tecnici sterilizzatori, 1 operatore tecnico archivio cartelle cliniche, 6 operatori tecnici magazzinieri, 2 operatori tecnici servizio prevenzione e protezione. Rimangono ancora da stabilizzare solo 5 ex Lsu, quattro coadiutori amministrativi e un assistente amministrativo, il cui iter si dovrebbe completare nel corso dell'anno tramite scorrimento delle specifiche graduatorie e copertura dei posti che si renderanno disponibili.