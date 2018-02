"Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet". Con questa frase una donna di 39 anni ha chiesto aiuto a carabinieri e vigili del fuoco per salvare il proprio serpente incastrato nella tubatura del bagno del suo appartamento in via Malaga, a Milano. E' accaduto attorno alle 4 della notte scorsa, i militari sono intervenuti assieme ai pompieri per estrarre il pitone reale che si era infilato nello scarico del bidet mentre la proprietaria lo lavava. L'animale, regolarmente registrato al Cites, è stato recuperato dopo aver smontato il sanitario. (Ansa)