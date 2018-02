Un bimbo di otto anni è stato trovato morto questa mattina nel suo letto. Uno dei due genitori era andato a svegliarlo, come ogni giorno, per mandarlo a scuola, quando ha scoperto che il piccolo non respirava più. Stando a quanto riporta un quotidiano locale, Umbria24, il bambino, di Bevagna (Perugia), non soffriva di nessuna patologia e giocava a calcio con una società sportiva della zona, l'Acd Bevagna, tanto che giovedì sera, ossia qualche ora prima del decesso, avvenuto per arresto cardiocircolatorio durante il sonno, il bimbo aveva anche disputato una partita.Sul posto sono arrivati di corsa i sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A quel punto è intervenuto il medico legale Gualtiero Gualtieri. Potrebbe essere disposta l'autopsia per appurare le ragioni del malore e del decesso, che comunque, secondo le prime informazioni, sarebbe attribuibile a cause naturali.