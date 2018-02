SIRACUSA - Pomodorino datterino proveniente dal Camerun in vendita al bancone di un supermercato di Pachino, nel Siracusano, patria del pomodorino di qualità. E' l'inevitabile conseguenza della grave crisi che stanno vivendo gli agricoltori del siracusano, costretti a non raccogliere per evitare di perdere denaro. La vendita del pomodorino proveniente dall'Africa è stata riportata oggi dal quotidiano "La Sicilia". Tutta colpa dei costi di produzione. Ai produttori locali, che investono per potere produrre un pomodorino di qualità, per raccogliere è necessario un investimento di almeno un euro. Ma la vendita è di 60 centesimi al chilo. Quindi non ha senso raccogliere il prodotto, che viene lasciato marcire, e non si può battere la concorrenza straniera, che avendo costi nettamente inferiori, riesce a portare sul mercato un pomodorino che viene rivenduto a 1,39 al chilo.