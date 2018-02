ROMA - "In questi giorni lo stanno salvando lo studio e la lettura di libri. Spero che i giudici prendano una decisione con serenità dopo avere analizzato tutti gli aspetti di questa vicenda". Lo ha detto Marco Dell'Utri, primogenito dell'ex senatore Marcello, a margine dell'udienza del tribunale di Sorveglianza di Roma che si è riservato di decidere in merito alla scarcerazione per motivi di salute dell'ex senatore attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia.La procura generale ha espresso parere negativo nel corso dell'udienza svoltasi a porte aperte. Dell'Utri, collegato in videoconferenza e che non ha fatto dichiarazioni, è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex senatore è affetto da una cardiopatia e una forma di diabete grave e a luglio scorso gli è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata