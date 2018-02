) - "Il Movimento 5 stelle ha fatto un buon lavoro e messo in campo delle liste che hanno dentro delle eccellenze" e "se tutti avessero fatto come noi probabilmente la 18/esima Legislatura avrebbe avuto gruppi parlamentari migliori". Lo ha affermato, sulle prossime elezioni politiche, Luigi Di Maio, a margine di un incontro nella sede dell'Hub Free Mind Foundy di Acireale, nel Catanese. Ma, ha aggiunto il leader del M5s, "mentre noi abbiamo inserito 70 nomi di altissimo profilo e quelle bloccate le abbiamo decise con le parlamentarie e non nelle segrete stanze, gli altri hanno paracadutato la Boschi anche in Sicilia e candidato fedelissimi di Cuffaro e deputati regionali eletti tre mesi fa e che già stanno tradendo il mandato elettorale, perché se ne vogliono andare in Parlamento". "La qualità delle liste - ha sottolineato Di Maio - è sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo premiato eccellenze e meritocrazia, gli altri l'hanno fatto premiando le solite logiche di potere per salvarsi le poltrone".sono impressionanti: metà dei siciliani sono a rischio povertà". Lo ha detto il candidato premier Luigi Di Mario, stasera a Siracusa. "Il reddito di cittadinanza interverrà nelle condizioni di povertà. A me dispiace per come siano andate le regionali, ma i siciliani si sono affidati a Miccichè non a Musumeci. Anche se io sono onorato del consenso che ci hanno dato i siciliani"., ha fatto piombare l'assemblea regionale siciliana già nel caos. Un'accozzaglia di forze politiche che oggi stanno bloccando la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, ci sono quartieri di Palermo senz'acqua". Lo ha detto il candidato alla presidenza del M5S, Luigi Di Maio, a margine di un incontro a Siracusa. "La Sicilia è un monito per tutti gli italiani - ha aggiunto Di Maio - votare centro destra vuole dire votare un'ammucchiata che farà piombare il Paese nel caos. Quello che sta avvenendo in Sicilia è un piccolissimo modello in scala di quello che avverrà in Italia se non vinceremo. Se abbiamo raggiunto 35 per cento qui, nelle peggiori condizioni, immaginate le elezioni politiche. Possiamo arrivare al Governo". (ANSA).(ANSA).